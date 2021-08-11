Общество

Юлия Пересильд тренируется в условиях кислородного голодания

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд проходит специальные тренировки перед полетом на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» (рабочее название). Фотосессию на тренировках провел фотограф Саша Гусов - один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto, присоединившийся к съемочной группе.

Фото здесь и далее: Sasha Gusov / Instagram

Так, в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина актриса проходит гипоксические тренировки - воздействие кислородным голоданием. «Гипоксические тренировки… Мое прекрасное лето», - написала Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, на Международную космическую станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Старт корабля намечен на 5 октября.