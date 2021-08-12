Общество

Псковичей приглашают на школьный базар в «Максимус»

Торговый центр «Максимус» в Пскове приглашает жителей и гостей города на школьный базар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации центра.

«У нас вы найдете все необходимое для подготовки к школе и по доступным ценам. Большой выбор школьных товаров в магазинах торгового центра вас приятно удивит! В "Максимусе" представлены спорттовары, школьная форма, канцтовары, обувь, сумки и рюкзаки и многое другое!» - отметили в администрации.

В торговом центре «Максимус» все желающие могут посетить такие магазины, как «Канцпарк» (1 этаж), «Детвора» (2 этаж), «Романтик» (1 этаж), «Планета» (3 этаж), «Любопыт» (1 этаж), «Трувор» (1 этаж), «Спортмастер» (1 этаж) и другие.

Торговый центр работает ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу: Октябрьский проспект, 54.