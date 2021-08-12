Общество

В Великих Луках планируют развивать территорию в районе улицы Заслонова

Глава Великих Лук Николай Козловский своем Instagram-аккаунте рассказал о перспективах развития территории в районе улицы Заслонова.

«Эта территория является перспективно развивающимся районом города, - сообщил он. - Там недавно открылся новый детский сад и строится новая современная школа на 800 мест. С целью дальнейшего благоустройства этого района города в настоящее время разрабатывается проект планировки и межевания территории возле новой строящейся школы для перспективного строительства».

Планируется построить многоквартирные жилые дома, еще один детский сад и игровые площадки, а также высадить зеленые насаждения.

«Проект разрабатывает новгородская организация, имеющая хороший опыт в данной сфере», - подчеркнул Николай Козловский.