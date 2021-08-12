Общество

Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города

Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города. Соответствующие публикации размещены в группе «Жесть по-псковски», несколько видео прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Переулок Олега Зобова, 9. Скриншот из видео Елены Мишиной / «Жесть по-псковски»

Сегодня, 15 августа, в Пскове прошел сильный дождь. Затопило при этом и основные транспортные артерии города — Октябрьский и Рижский проспект.

Скриншоты из видео подписчиков группы «Жесть по-псковски»

В редакцию ПЛН пришло видео потопа на улице Юбилейной. «Юбилейная плывет. Мои дети сказали, что это курорт», - пошутила псковичка.

Потоп на улице Юбилейной

Затопило и перекресток Конной и Петровской улиц. По сообщениям очевидцев, вода стоит также в других местах Пскова — на переулке Олега Зобова, проспекте Энтузиастов, улицах Некрасова, Гоголя и Текстильной.

Перекресток Конной и Петровской улиц. Скриншот из видео Бориса Иванова / «Жесть по-псковски»