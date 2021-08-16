Общество

Синоптик объяснил, почему Псковскую область накрыли дожди

Дожди пришли в Псковскую область, поскольку разрушился антициклон, который их сдерживал большую часть лета. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра и на этой неделе мы ожидаем дожди. В отдельные дни они будут сильными. Синоптики пока разбирают эту ситуацию. Дожди никуда не деваются. Практически все лето нас прикрывал блокирующий антициклон, который не позволял циклонам прорываться с запада на восток; то есть их классический путь перемещения был перекрыт тем антициклоном, который нам принес жаркую, настоящую летнюю погоду», - пояснила Тала Нещадимова.

По ее словам, теперь антициклон разрушился, и циклоны «ходят по той дорожке, по которой они и должны ходить». Эксперт добавила, что большое количество осадков летом - это нормально для Псковской области.

Она добавила, что дождливая погода затронет все районы региона и начнется, вероятнее всего, на юго-западе, а далее будет двигаться к северо-западу области. «Ближайшую неделю мы ожидаем погоду с дождями, дальше будем смотреть», - сказала Тала Нещадимова.

При прогревах в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Вероятнее всего, такая ситуация сложится уже завтра, заметила начальник псковского ЦГМС.

«Температура воздуха по области будет неустойчивой. В отдельные дни при прогревах мы прогнозируем до +25 градусов, если говорить об общем среднем фоне, это от +18 до +23 градусов», - рассказала эксперт.