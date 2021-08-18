Общество

22 человека погибло на водоемах Псковской области в 2021 году

22 человека погибло на водных объектах Псковской области в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, большая часть таких происшествий на воде пришлась на первые два летних месяца - июнь и июль.

Анализ гибели показывает, что люди тонут в местах неорганизованного отдыха, так называемых стихийных «диких пляжах», где нет спасателей и соответствующего спасательного оборудования, а сам пляж не проверен и не допущен ГИМС к эксплуатации.

В ведомстве напомнили, что вода в водоемах прогревалась до комфортных 24-26 градусов. «Поэтому многие жители и гости области в условиях сложной эпидемической обстановки и ограничением выезда к местам традиционного отдыха за границей, устремились к местным водоемам. Это и понятно – всем хочется провести время с пользой для души и тела. Ведь свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ГИМС Псковской области постоянно проводит совместные с другими ведомствами профилактические мероприятия в рамках месячника безопасности людей на водных объектах.

«Также всегда надо помнить: алкоголь и купание в водоеме не совместимы. При купании в состоянии алкогольного опьянения приглушается инстинкт самосохранения. Очень актуальна здесь будет пословица: "Пьяному море по колено". Поступки нетрезвого человека зачастую чреваты неприятными последствиями, которых можно было бы избежать, будучи в трезвом виде. Имеющаяся статистика гибели на водоемах России свидетельствует: каждый третий утонувший находился в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнули в ведомстве.

Для того, чтобы не произошло трагедии необходимо соблюдать элементарные правила. Так, на водоемах запрещается:

- купание в необорудованных, незнакомых местах;

- одиночное купание детей без присмотра;

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;

- катание на неприспособленных для этого средствах, предметах;

- нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов.

«Уважаемые взрослые! Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит от вас. Прежде чем взять с собой на водоем ребенка, необходимо изучить с ним правила поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Без присмотра взрослых купаться детям в водоемах категорически запрещается», - добавили в ведомстве.