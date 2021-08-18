Общество

30 лет назад произошел августовский путч

Сегодня, 19 августа, исполняется 30 лет со дня августовского путча. 19 августа 1991 года по радио и телевидению было передано «Заявление советского руководства» о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву – председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Фото Валентина Кузьмина и Александра Чумичева / Фотохроника ТАСС

В Москву ввели войска, в том числе танки. Сопротивление ГКЧП возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Были оглашены указ Ельцина и «Обращение к гражданам России», где создание ГКЧП квалифицировалось как государственный переворот, а его члены объявлялись государственными преступниками, пишет calend.ru.

Граждан страны призвали дать достойный ответ путчистам и потребовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Центром сопротивления выступлению ГКЧП стал Дом советов РСФСР (Белый дом), где собирались добровольческие отряды защитников для обороны здания от возможного штурма правительственных войск.

Массовые народные волнения, начавшиеся в Москве в этот период, а также переход некоторых воинских частей на сторону правительства России обусловили быстрое поражение ГКЧП, члены которого сдались и были арестованы.

В пятницу, 20 августа, в 13.05 в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) состоится «круглый стол» на тему 30-летия августовского путча.