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Общество

Акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты» стартовала в Псковской области

23.08.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Псковской области организовали акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП России, она направлена на поддержание детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 

Ведомство планирует мероприятия с выходом судебных приставов по адресам неплательщиков, чтобы проверить их имущественное положение. Кроме того, активизируется работа по применению к должникам мер принудительного характера (ограничение на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с имуществом, арест имущества, ограничение права на пользование водительскими правами).

«Особое внимание будет уделено привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности», - заметили в ведомстве.

Судебные приставы также проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики – оценят, насколько правильно и своевременно удерживаются из заработной платы средства на содержание ребенка.

Добавим, на исполнении у судебных приставов в Псковской области на сегодняшний день находится 4,2 тысячи исполнительных производств. Информационная акция продлится до 10 сентября.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения», - заключили в ведомстве.

Теги: #судебные приставы #алименты #дети #1 сентября
Источник: Псковская Лента Новостей
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