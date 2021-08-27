Общество

МЧС призывает псковичей не размещать провода обогревателя под коврами

ГУ МЧС России по Псковской области призывает соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов. Как сообщается на сайте ведомства, в быту современного человека окружает большое количество электрических приборов. Сейчас уже трудно представить нашу жизнь без таких полезных вещей, как пылесос, утюг, стиральная машина, электропечь, телефон, фен и т.д. Но необходимо помнить, что данная техника питается от сети 220В, и неосторожное обращение с ней может привести к опасным последствиям.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает основные меры безопасности при обращении с бытовыми электроприборами:

внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив проводники, находящиеся под напряжением);

не протирайте включенные электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;

не используйте электроприборы с оголенными токопроводящими концами и деталями;

избегайте перегрузки электросети;

не позволяйте детям играть с такими устройствами;

не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями

не перекручивайте и провода и не закладывайте провода за водопроводные трубы, батареи отопления.

Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112».