Общество

Смерч сняли на видео в Себежском районе

Видео необычного для Псковской области природного явления опубликовали очевидцы в группе «Подслушано в Идрице» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Московский комсомолец в Пскове».

Фото: группа В Контакте Подслушано в Идрице

Жители себежской деревни стали свидетелями смерча. По словам местных жителей, ураган прошел через деревню Лужки в сторону деревни Ночлегово.

«Очень страшно было наблюдать. За какое-то мгновение всё началось, поднялось. Очень низко были облака, потом [начался] ураганный ветер и понеслось», - поделились эмоциями очевидцы.

Видео Ксении Анкудиновой, группа В Контакте Подслушано в Идрице