Общество

Основные ремонтные работы завершили в школе Струг Красных к началу учебного года

Основные ремонтные работы удалось завершить в Струго-Красненской школе к началу учебного года, несмотря на отставание от графика – подрядчик ускорил темп работ за счёт привлечения дополнительной силы. В этом убедился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время рабочей поездки в округ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В очередной планерке на объекте также приняли участие глава района Александр Волков и его заместитель Ольга Васильева, директор школы Марина Павлова и начальник управления образования района Татьяна Герасимова, представители управления капитального строительства и подрядной организации.

Бригады закончили почти все плановые внутренние работы – косметический ремонт классов и рекреаций. В установленный срок не удалось полностью завершить монтаж системы отопления. С этой задачей строительная организация намерена справиться в сентябре в течение выходных дней, уложившись до начала отопительного сезона. Директор школы Марина Павлова обратила внимание подрядчика, что продолжение работ в неучебное время не должно отразиться ни на чистоте помещений, ни на их безопасности – присутствие детей накладывает особые обязательства.

Кроме того, остается невыполненной часть наружных работ – погодные условия не позволили вовремя доделать торцевую стену. К качеству ремонта у руководства школы нареканий почти нет, небольшие замечания устранимы. По словам представителя УКСа, в отношении подрядчика уже применены штрафные санкции в связи с нарушением сроков контракта.

Марина Павлова сообщила Александру Котову, что строительная организация продолжит работать на объекте, поскольку выиграла торги по выполнению заключительного этапа капитального ремонта. В этот объем входит часть старого корпуса школы, которую можно будет изолировать от основного учебного здания – контракт предусматривает завершение этих работ к 15 ноября.

«Пример Струго-Красненской школы, к сожалению, наглядно иллюстрирует, как проходит капитальный ремонт в старых учебных заведениях – сделать все и сразу под ключ не получается из-за отсутствия средств. В итоге работы проходят рывками, делятся на отдельные этапы, что серьезно изматывает всех, кто оказывается вовлечен в этот процесс – к результату мы двигаемся медленно и не всегда успешно. Хорошо, что в данном случае мы, наконец, смогли прийти к такому уровню взаимодействия, когда все стороны четко выполняют свои обязательства. Но работы продолжаются, и, пока они не завершены, объект не оставлю», - прокомментировал итог совещания Александр Котов.

Спикер напомнил, что уже в 2022-2026 годы будет действовать федеральная программа, предусматривающая проведение полного капитального ремонта учебных заведений – в первую очередь, в сельской местности. Одним из инициаторов такой «перезагрузки» старых школ является псковский сенатор Андрей Турчак.

«Важно, что комплексный подход позволит выполнять не только ремонт кровли, стен, инженерных коммуникаций. В программу войдет обновление и мебели, и оборудования. Конечно, это может быть связано с временными неудобствами, например, с переносом учебного процесса в другие помещения, но зато в итоге такие учебные заведения смогут конкурировать по уровню комфорта и оснащённости со школами, построенными по новым стандартам», - отметил Александр Котов.

Напомним, на строительной площадке Струго-Красненской школы Александр Котов побывал 5 августа во время рабочей поездки в округ. Тревожная ситуация потребовала срочного сбора на объекте представителей заказчика, подрядчика и управления капитального строительства, осуществляющего надзор. В течение месяца такие планёрки проходили 1-2 раза в неделю. Организация, выполняющая ремонт, вышла на строительную площадку в начале лета, первый подрядчик бросил объект в 2020 году, не завершив работы.