«Ростелеком» на Северо-Западе заменит часть клиентского оборудования PON

«Ростелеком» в 2021 году производит замену арендованного оборудования для предоставления услуг связи по технологии PON* абонентам из Северо-Западного федерального округа. До конца текущего года более 37 тысяч клиентов компании смогут получить новые оптические терминалы**. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
В периметр проекта включены устройства определенных производителей и моделей, которые в настоящий момент уже не в полной мере отвечают современным стандартам качества. Замена будет произведена бесплатно, при этом текущая стоимость аренды роутера для клиентов не изменяется.
Абонентские оптические терминалы, предлагаемые «Ростелекомом» на замену, обеспечивают высокую скорость беспроводного соединения до 1 Гбит/с, стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Устройства поддерживают одновременную работу сети Wi-Fi в двух частотных диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Компания адресно информирует абонентов о возможности установки нового ONT-устройства с помощью автоматизированного голосового оповещения. Клиенты также могут самостоятельно уточнить, подлежит ли их старое арендованное оборудование замене, по телефону: 8 800 1000 800 или в аккаунтах «Ростелекома» в социальных сетях.
* PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.
** Оптические терминалы, ONT (англ. Optical Network Terminal) — абонентское оборудование для предоставления услуг связи, устанавливается в квартире клиента.