Общество

«Ростелеком» на Северо-Западе заменит часть клиентского оборудования PON

«Ростелеком» в 2021 году производит замену арендованного оборудования для предоставления услуг связи по технологии PON* абонентам из Северо-Западного федерального округа. До конца текущего года более 37 тысяч клиентов компании смогут получить новые оптические терминалы**. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В периметр проекта включены устройства определенных производителей и моделей, которые в настоящий момент уже не в полной мере отвечают современным стандартам качества. Замена будет произведена бесплатно, при этом текущая стоимость аренды роутера для клиентов не изменяется.

Абонентские оптические терминалы, предлагаемые «Ростелекомом» на замену, обеспечивают высокую скорость беспроводного соединения до 1 Гбит/с, стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Устройства поддерживают одновременную работу сети Wi-Fi в двух частотных диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц.

«Диапазон 2,4 ГГц более распространен: компьютеры, телевизоры, умные колонки и многие другие электронные устройства подключены к беспроводным сетям именно в нем. По этой причине жители многоквартирных домов часто сталкиваются с помехами в работе услуг связи — пространство буквально перегружено беспроводными сетями, которые есть в каждой квартире на каждом этаже, и большинство из них работают в 2,4 ГГц. В такой ситуации обладатели двухдиапазонных роутеров будут чувствовать себя гораздо комфортнее, потому что они могут переключаться на менее загруженный диапазон 5 ГГц, где работает гораздо меньше устройств, а потому меньше взаимных помех и выше скорости», - рассказал технический директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Константин Маевский.

Компания адресно информирует абонентов о возможности установки нового ONT-устройства с помощью автоматизированного голосового оповещения. Клиенты также могут самостоятельно уточнить, подлежит ли их старое арендованное оборудование замене, по телефону: 8 800 1000 800 или в аккаунтах «Ростелекома» в социальных сетях.

«Бесперебойная работа услуги доступа в интернет — это то, что нужно пользователям. Для качественного сигнала и устойчивого приема Wi-Fi особенно важно иметь современное оборудование в квартире. Мы проанализировали, кто из наших клиентов сегодня пользуется оборудованием, которое уже не соответствует возрастающим требованиям пользователей к качеству, и начали программу по замене. На сегодняшний день переустановлено уже 18 тысяч современных оптических терминалов абонентам из регионов Северо-Запада. Все последующие технические замеры и опросы клиентов показали, что после смены роутера на двухдиапазонный пользователи отмечают стабильную работу Wi-Fi и подключения к сети Интернет», - пояснила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

* PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

** Оптические терминалы, ONT (англ. Optical Network Terminal) — абонентское оборудование для предоставления услуг связи, устанавливается в квартире клиента.