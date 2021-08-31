Общество

Михаил Ведерников о митрополите Тихоне: Иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm высоко оценил активную и деятельную позицию митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«У нас очень активный деятельный владыка. Мы дружим, иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать. Мы даже иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел. Иногда, готовясь к рабочим поездкам в Москву, стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще в Псковской области помочь», - рассказал глава региона.

Самым главным и самым большим проектом владыки Тихона Михаил Ведерников считает возрождение объектов культурного наследия. «Это была идея нашего владыки - митрополита Тихона. Он обратился к президенту, который эту идею поддержал. Сергей Владимирович Степашин назначен руководителем совета автономного некоммерческого партнерства, в рамках которого мы эту деятельность осуществляем. Сейчас, может быть, еще не так виден масштаб этой работы, но нужно понимать, что у нас огромное количество объектов культурного наследия, в том числе и охраняемые, - пояснил губернатор. - Здесь нельзя ошибиться, если что-то сделать не так, и такие примеры были, к сожалению. Мы пошли немножко дальше и обратились к правительству РФ, планируем обратиться к президенту, потому что очень здорово, когда есть возможность восстановить где-то храм».