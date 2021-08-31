Общество

Перспективы дальнейшей работы Шелонского обсудили с жителями Полоное Александр Котов и Ирина Толмачёва

Варианты трудоустройства оставшихся без работы сотрудников площадки откорма «Совхоза Шелонский» обсудили с жителями деревни Полоное представители органов власти и руководства «ПсковАгроИНвеста». Инициатором встречи выступил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, о дальнейших перспективах сельхозпредприятия в районе порховичам рассказала депутат регионального парламента, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Томачёва. Во встрече также приняли участие глава района Юрий Семенов, депутат областного Собрания Геннадий Григорьев и глава поселения Анатолий Гаврилов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, летом 2021 года из-за вспышки африканской чумы свиней предприятие было вынуждено уничтожить всё поголовье Шелонского – 36 тысяч животных. Без работы остались более двухсот сотрудников комплекса.

«Случилась беда, для всех беда: для тех, кто работает на Шелонском – люди лишились дохода, для учредителей предприятия, для района, для области. Муссируются разные слухи, вплоть до диверсий, но сейчас важно понять, как выйти из этого положения», - обратился к бывшим сотрудникам Александр Котов.

«У нас предприятие коммерческое, ни одной копейки от государства мы не получаем», - развеяла слухи о возможной выгоде агрокомплекса от объявленной чрезвычайной ситуации Ирина Толмачёва. «Помните, как мы брали Шелонский? Мы получили кредит, и его пока не погасили. 330 млн – стоимость поголовья и имущества, за которое мы должны в банк деньги. Комиссия по ветеринарии обнаружила вину предприятия в случившемся, поэтому никакой компенсации мы не получим, даже перспективы такой нет», - сообщила руководитель.

Ирина Толмачёва рассказала, что сама сначала не поверила результатам анализов, показавшим заражение свиней на площадке Порховского района. «Мы сделали экспертизу в московской независимой лаборатории, результат подтвердился. За два месяца я рассматривала разные варианты – где и насколько мы были виноваты, откуда чума пришла. Но факт есть факт: мы понесли огромные убытки. Уверена, заражение было не везде, но федеральный закон требует полного уничтожения поголовья в пятикилометровой зоне вокруг очага. Мы не могли вывезти, не могли не забить. И сейчас в ежедневном режиме нам приходится решать задачи, как сохранить 750 человек, продолжающих работать. То, что осталось в Шелонском, дохода не приносит, только расходы», - констатировала директор агрокомплекса.

По словам руководителя, ветеринарные правила разрешают вернуть поголовье в прежние помещения не ранее, чем через 8 месяцев после окончания карантина и мероприятий по ликвидации очага – очистки каналов, сжигания деревянных конструкций. Ирина Толмачёва призналась, что в период вынужденной паузы руководство рассматривало альтернативы свиноводству, но запуск нового направления потребовал бы ещё больших вложений и ещё больших сроков. «Перспективнее всего – продолжить здесь разведение свиней», - сообщила директор.

Часть сотрудников Шелонского продолжает работу на предприятии, занимаясь ликвидацией последствий. Кроме того, ПсковАгроИнвест намерен и дальше возвращать в оборот земли сельхозназначения в Порховском районе. «Для этого комплекса нам необходимо 5 тысяч гектаров, при том, что сейчас в обороте только 711. Земля требует мелиорации, поднятия. Этим направлением планируем и дальше заниматься, чтобы полностью обеспечить себя зерном», - добавила Ирина Толмачёва.

Ещё одно перспективное направление в условиях кризисной ситуации – переработка продукции, производимой на площадке в Псковском районе. По словам Ирины Толмачёвой, работу колбасного цеха можно будет возобновить уже в конце сентября, но это пока предварительный расчёт. В этом случае на работу смогут вернуться 30 человек.

Кроме того, директор предприятия напомнила бывшим сотрудникам Шелонского о вакансиях в Соловьях. «Если соберётся достаточно большое количество желающих, можно организовать подвоз. Но не для двух человек пускать автобус туда-обратно», - предложила Ирина Толмачёва.

«Да народу много пойдёт, если вы нас возьмёте. Будем работать, как раньше», - откликнулись участники встречи. Жители Полоное поделились, что сопоставимой альтернативы трудоустройства за два месяца им найти не удалось. Биржа предлагает вакансии продавцов сетевых магазинов, но условия подходят не всем.

«Люди требуются и в Хилово, и на Порховский маслосырзавод, и в РайПО. На биржу из 245 человек обратилось только 76, - напомнил жителям Полоное глава муниципалитета Юрий Семёнов. – Рабочие места есть в районе, только где-то не устраивает график, где-то не добраться. Но реально в Полоное сегодня не построить и не запустить новое предприятие».

Александр Котов согласился, что предложений, подобных работе в Шелонском, сейчас в Полоное нет, но в сложившейся ситуации нужно найти хотя бы временные варианты, которые позволят пережить период карантина. «Наша задача заключается в том, чтобы по возможности помочь тем, кто в такой помощи нуждается, найти временные рабочие места и создать условия, чтобы предприятие продолжило работу в Порховском районе. Но прежде нужно принять случившуюся ситуацию – принять сам факт заражения, необходимости ликвидации очага, и начать действовать. Руководство ПсковАгроИвеста готово к такому диалогу», - отметил Александр Котов.

По данным на 3 сентября на территории площадки откорма «Шелонский» завершается зачистка канализационных каналов. Полный комплекс работ планируется закончить к середине сентября. После этого пройдет вторая дезинфекция с подтверждением лабораторного контроля качества проведенных работ.