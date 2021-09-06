Общество

Военнослужащие начнут сегодня получать выплаты по 15 тысяч рублей

Военнослужащим и правоохранителям в понедельник начнут перечислять выплаты по 15 тысяч рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам обеспечить своевременность единовременных выплат военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня по поручению главы государства начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Их размер для всех одинаковый: 15 тысяч рублей», - сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство постаралась в максимально короткие сроки реализовать эти выплаты.

«Как доложил мне Антон Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты (...). Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили», - сказал Мишустин.