Общество

Как трудоустройство студента влияет на получение пенсии по потере кормильца, рассказали в ПФР

В Псковской области более 5200 студентов, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, получают пенсии по случаю потери кормильца. В учреждения ПФР от них часто поступают вопросы о влиянии трудоустройства на получение пенсии по СПК, в связи с чем региональное отделение ПФР дало необходимые разъяснения.

Граждане, получающие страховую или социальную пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на выплату установленной пенсии и после совершеннолетия при условии очного обучения в образовательном учреждении. Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в течение всего периода обучения, но не дольше достижения студентом возраста 23 лет.

Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца после 18-летия, получателю пенсии необходимо предоставить в Пенсионный фонд справку из образовательного учреждения о форме и сроке обучения. При этом образовательное учреждение может также находиться за пределами территории Российской Федерации.

Факт трудоустройства студента после установления пенсии не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца. В случае трудоустройства студента очной формы обучения, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии будет осуществляться без учета индексации (увеличения). При этом лицам, получающим социальную пенсию по случаю потери кормильца выплата пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности будет производиться в полном объеме, без каких-либо ограничений, отметили в ПФР.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пенсию по случаю потери кормильца, установлена региональная социальная доплата (РСД), то в период осуществления работы и (или) иной деятельности, РСД не выплачивается.