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Общество

Дождевой сад создадут в Острове по программе приграничного сотрудничества

08.09.2021 15:16|ПсковКомментариев: 1

Дождевой сад появится в Острове в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщила доцент кафедры географии ПсковГУ, кандидат географических наук, эксперт в сфере формирования экопространств, экологического менеджмента Татьяна Васильева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Дождевые сады распространены в Европе. Это специальные насаждения, которые фильтруют дождевую воду и не дают ей стекать на тротуары и перегружать ливневку. Они уже есть и в Санкт-Петербурге, Москве и Перми. Организация дождевых садов требует больших финансовых вложений, поэтому в Псковской области пока что появится только один такой объект - в городе Острове», - рассказала Татьяна Васильева.

Она добавила, что островичи станут обладателями дождевого сада благодаря участию в программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» по улучшению привлекательности территорий с помощью водных объектов.

«В Пскове программы приграничного сотрудничества уже реализуются, и достаточно эффективно. Благодаря одному из проектов программы - "Грин мэн" - в Пскове, Тарту и Резекне появились благоустроенные парки. В частности, благодаря проекту нам удалось провести реконструкцию и дендрологическую санацию в псковском Дендропарке. Мы рады, что у нас есть возможность поработать в консорциуме с администрацией города и некоммерческими организациями», - отметила эксперт.

Татьяна Васильева добавила, что в городах должны появляться экопространства, поскольку это позволит повысить уровень экологического комфорта горожан. «Это могут быть открытые пространства - парки и скверы, полузакрытые - дворы домов, детских садов, школ, а также закрытые - атриумы, оранжереи и зимние сады. Они помогут создать экологический каркас территории, когда зеленые насаждения равномерно распределяются по всему городу. Ядра такого каркаса - парки и лесопарки - связываются друг с другом зелеными бульварами, по которым могут мигрировать растения и животные для увеличения биоразнообразия города», - пояснила гость студии.

Теги: #островский район #экология #приграничное сотрудничество #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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