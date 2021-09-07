Общество

В Калининграде коллекторы заплатят штраф за звонки человеку без долгов

Коллекторское агентство в Калининграде оштрафовали на 70 тысяч рублей за звонки человеку, у которого не было долгов перед финансовыми организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФССП по Калининградской области.

Как рассказали в ведомстве, местный житель пожаловался, что его постоянно беспокоят коллекторы, принимая за другого человека. Он многократно объяснял, что они ошиблись, и просил его не беспокоить, но звонки не прекращались.

Приставы выяснили, что знакомый заявителя оформил займ в микрофинансовой организации и оставил его номер телефона как дополнительный для связи. У мужчины, взявшего деньги, образовалась просроченная задолженность.

Отмечается, что коллекторы нарушили Федеральный закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Материалы дела передали в в Арбитражный суд Калининградской области, агентство оштрафовали на 70 тысяч рублей.