Общество

День подразделений военно-политической работы Росгвардии отмечают в Псковской области

День подразделений военно-политической работы Росгвардии отмечается в Псковской области 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Отправной точкой деятельности военно-политических органов ведомства стал 1918 год, когда при штабе корпуса войск ВЧК был создан культурно-просветительный отдел.

Замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш от имени руководства ведомства направил поздравление со 103-й годовщиной создания органов по работе с личным составом войск национальной гвардии РФ в адрес военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала гвардии, выполняющих обязанности в сфере военно-политической (политической) работы, а также ветеранов военно-политических (политических) органов и воспитательных структур.

Ильяш отметил, что офицерам воспитательных структур всегда были присущи такие качества, как высочайший профессионализм, порядочность и принципиальность. Он также обратился к ветеранам воспитательных структур, чей опыт, энергия, житейская мудрость, профессиональные знания и навыки вносят бесценный вклад в воспитание и обучение военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш пожелал всем причастным успехов в службе, счастья, удачи и здоровья.