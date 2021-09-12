Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

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Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?