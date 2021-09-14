Общество

Астрономический форум прошел в Пскове

Астрономический форум «Небо зовет!» прошел в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: организаторы астрофорума в Пскове

11 сентября с 12.00 до 18.00 астрофорум посетили около 70 человек. «Для тех, кто интересуется астрономией, но не мог присутствовать лично, была организована трансляция выступлений из нашего астролектория», - рассказали организаторы.

В астролектории выступали Дмитрий Эпштейн (Новосибирск) и Георгий Хохлов (Санкт-Петербург, Русское космическое общество), а также псковские любители астрономии - Петр Митрофанов и Владимир Колпаков. «К сожалению, Максим Евдокимов заболел и не смог выступить», - уточнили организаторы.

На астрофоруме работала выставка астрофотографий. Там же все желающие могли не только познакомиться с центром «Юный техник» и детским технопарком «Кванториум», но и посмотреть в большой телескоп. «К сожалению, мероприятие проходило днем, при не очень ясной погоде, поэтому телескоп пришлось навести на красивый фонарь. Несколько раз на небе выглядывало солнышко и в это время нам удалось пару раз выйти на улицу с солнечным телескопом. Посетители астрофорума смогли увидеть пятна на Солнце и протуберанцы!» - поделились организаторы.

«Жаль, что в этот раз не получилось провести более масштабный астрофорум на Соколихе. Но мы очень надеемся, что в следующем году с проведением такого мероприятия станет попроще, и мы все встретимся под открытым ясным небом. И не только послушаем про космос, но и сможем в него немного заглянуть с помощью наших телескопов!» - добавили организаторы.

Астрофорум проходил в рамках проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.