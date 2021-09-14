Общество

На том же месте через год

В здании Технического лицея на Некрасова, 9 в Пскове рабочие демонтируют полы, отбивают стены, доходят до самого основания в каждом конструктивном элементе, раскрывают первоначальную кирпичную кладку и деревянные балки перекрытий. Фактически, возвращают 1916 год, когда была построена Мариинская женская гимназия, для которой за год до революции было выстроено здание. Псковская Лента Новостей узнала, где сейчас занимаются школьники и какие трансформации предстоит пережить зданию за ближайший год.

Приветы из прошлого

Заключение экспертов, обследовавших здание перед реставрацией, описывает, скорее не школу, а декорации к фильму ужасов: «железо ржавое», «штукатурный слой поражен плесенью и отваливается», «деструкция кирпичной кладки», «стропильные ноги поражены гнилью», «многочисленные протечки». В таких условиях занимались дети, будущий цвет технической интеллигенции страны.

Фото Вадима Боченкова.

«Большое количество времени искали средства на этот объект, понимали, что школа не может функционировать в таком здании. Занимались этим совместно с администрацией области, нашли одну из федеральных программ, по которой можно получить финансирование, - рассказывает заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова. - Нормы для современной школы трудно вписать в здание, в котором предметом охраны является все: от балок до оконных проемов. Был разработан достаточно уникальный проект реставрации с приспособлением под школу в соответствии с существующими нормативами».

Вместе с детьми здание делило городское управление образования. И если школьники после реставрации вернутся в родные стены, то чиновники насовсем обосновались в Комиссаровском переулке. В Техническом лицее (если угодно — в Мариинской гимназии) они размещались в той части здания, что была в войну разрушена, а после, как и весь город, поднята из руин.

Так выглядела школа в 1944 году после изгнания из города немецких оккупантов. Фото предоставлено компанией «Августина».

И, как и во всем городе, на ремонт относительно целых домов пошли обломки разрушенных. На стенах внутри всего лицея можно увидеть следы восстановления.

«Все было разбомблено, - напоминает Максим Сладковский, генеральный директор компании «Августина», выполняющей работы. - Основная технология послевоенного восстановления: делали обрешетку из досок с дранкой и заполняли стены кусками камней и кирпичей тем, что осталось после бомбежки. Дранку с заполнением мы демонтируем, вместо нее будет штукатурка по кирпичу».

Зато в подвале сохранят обнаруженную там метлахскую плитку — подлинную, положенную в момент возведения здания.

Остатки метлахской плитки «под ковер» соседствуют в столовой с советскими заплатками. Фото предоставлено компанией «Августина».

В цоколе разместятся пищеблок и столовая, которую расширят. Там же появятся читальный и тренажерный залы. Какая это роскошь и насколько новая жизнь школы будет отличаться от прежних лет, говорит такой факт, что ни тренажерного, ни даже обычного спортивного для занятий физкультурой в школе не было.

Сохранят и другой привет из прошлого, пусть и не такого далекого — лепнину восьмидесятых годов на лестнице. Фото Вадима Боченкова.

На каждой ступеньке рядом с перилами небольшое углубление, камень за десятки лет «промяли» тысячи ног школьников. Фото Вадима Боченкова.

А нижнюю ступеньку буквально пришлось откапывать из-под слоев многократных ремонтов. Фото Вадима Боченкова.

Настоящие археологические раскопки проходят снаружи здания. Археологи копают по периметру вдоль всего фундамента. Их работа прольет свет на историю места до момента строительства Мариинской гимназии.

«Непредсказуемое дело — археология, - предупреждает Сергей Степанов, старший научный сотрудник отдела археологии Псково-Изборского музея-заповедника. - В раскопах предыдущих лет на этой территории находки были не раньше XV-XVI веков. Эта территория исторически осваивается поздно. По предыдущим раскопкам тут были большие незастроенные участки, здесь располагались садики, огородики — это задворки. Со стороны улицы Некрасова меньше понятного, мы вышли на мощный культурный слой. Он влажный, сохраняет органику, мы уже зафиксировали несколько настилов. Здесь можем обнаружить что-то интересное. Раскопки только начали. Категорических сроков нам никто не ставит, но мы сами не заинтересованы ждать наступления зимы».

Раскоп обогнет весь периметр здания. Фото Вадима Боченкова.

Недалеко уехали

Как только археологи закончат свою работу, реставраторы возьмутся за дело с внешней стороны здания. Не только будут восстановлены декоративные элементы фасадов, но и едва заметно изменится геометрия. Сейчас фронтон над центральным входом имеет форму треугольника - это следы послевоенной реставрации, его вернут к первоначальной горизонтальной линии фронтона Мариинской гимназии. Возвратится и расстекловка на три членения. В окнах никакого пластика, двойные рамы окон и внутренние двери изготовят из сосны, а центральная парадная дверь будет дубовая. На фасад вернется и историческая надпись «Мариинская женская гимназия».

Технический лицей в наши дни и Мариинская гимназия сразу после возведения.

Какого именно цвета будет фасад школы после реставрации — вопрос пока открытый. Проектом предлагается светлый фон в песочно-желтом оттенке.

«Прямо по фасаду будут сделаны образцы выкрасок, - поясняет Валентина Зубова, - окончательное решение примут не чиновники, а культурологи, историки, реставраторы».

Проект гимназии архитектора Анатолия Подчекаева (1913 год) и проект реставрации здания от компании «Августина».

Частый гость на стройплощадке другое авторитетное лицо — директор школы Светлана Озерова. Тем более, идти недалеко. Лицеисты начали учебный год через пару зданий на той же улице Некрасова, в университетском здании бывшего филфака. Важно, что детей не разбросали на время ремонта по разным школам города, а сохранили непрерывность образовательного процесса в лицее, чьи выпускники поступают на технические специальности в престижные столичные вузы.

«Родители и учащиеся говорят о том, как хорошо, что все мы остались вместе, продолжаем учебный процесс, не потерялись. Немножко нам не хватает аудиторий, - делится Светлана Озерова. - Выходим из положения, как можем, часть занятий начинаем раньше, с восьми часов. Год мы сможем продержаться, а дальше вернемся в свои родные условия. Будет нормальная школа в красивом историческом здании. Рады, что памятник будет восстановлен, а мы сможем возобновить образовательный процесс на прежнем месте».

Фото Вадима Боченкова.

Начальник городского управления образования Анна Кузыченко говорит, что число учащихся увеличивать не будут. Школа останется в прежнем составе, по четыре параллели с 8 по 11 класс. Но заниматься им предстоит в совсем других условиях.

«У детей, даже несмотря на то, что они временно переехали, сейчас отличные условия, - подчеркивает Анна Кузыченко. - Они находятся в здании образовательного учреждения. Родители могут быть спокойны, что детям в той же локации предоставлено помещение».

У реставраторов для выполнения своей работы есть один учебный год. Уже к началу лета картинки из проекта должны стать реальностью. Лето потратят на закупку оборудования. И снова заскрипят ручки и задвигаются по тетрадным листам циркули там, где пока стучат отбойные молотки.

Юлия Магера