Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Новоржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

COVID-19 выявлен у семи проживающих в учреждении и одного сотрудника, уточняет официальный телеграм-канал региона.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось на 117 и составило 48 685. Еще 134 человека избавились от COVID-19. Всего за время пандемии вылечились 42 154 жителя области.

Число умерших из-за коронавируса в регионе - 730 человек.