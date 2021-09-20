Общество

Воспитанники центра «Патриот» представят Псков на слете учащихся из городов-героев

Воспитанники псковского центра «Патриот» представят Псков на всероссийском слете учащихся городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы «Я горжусь своим городом», который пройдет с 22 по 25 сентября в Брянске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор центра Анатолий Мультах.

В программу Слета включены различные образовательные мероприятия: конкурс представления команд, турнир по сбору спилс-карт России и Брянской области; турнир по мегакарте России; интеллектуальная игра «Кто я?»; туристская эстафета; соревнования по волейболу и футболу; личные первенства по скалолазанию, стрельбе дартсу и веревочному городку; краеведческое ориентирование; туристско-спортивная игра «Зарница»; соревнования по ориентированию «Лабиринт»; игра «Лазертаг», а также игра на командообразование «Великолепная команда».

Как рассказал Анатолий Мультах, в команду от Псковской области входят 6 человек - 3 юноши и 3 девушки. Все ребята 2004, 2005 и 2007 годов рождения. Занимаются они преимущественно в клубе «Юный спасатель». Сопровождают воспитанников центра «Патриот» педагоги Наталья Григорьева и Иван Вертепа.

«Ребята проходили подготовку на базе нашего центра практически по всем направлениям - у нас, например, есть свой "Лазертаг", и они имеют определенные навыки игры в него. В целом, на подготовку у нас было немного времени, но мы отобрали в команду лучших из лучших, тех, кто уже хорошо проявил себя на других выездных мероприятиях», - подчеркнул Анатолий Мультах.

Он пожелал псковской команде победы и добавил, что надеется: у ребят хватит навыков, чтобы выступить на Слете достойно.

«Каждый раз, когда ребята уезжают, я им говорю, главное - здоровье, а все остальное приложится!» - заключил директор центра «Патриот».