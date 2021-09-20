Общество

Более 10 тонн форели не пропустили через границу в Псковской области

На границе Псковской области выявили 14 тонн соленого охлажденного филе форели сомнительного качества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В деревне Долосцы, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы России в Псковской области, должностные лица Россельхознадзора выявили 14 тонн филе форели. Партия следовала из Калининграда в московский оптовый рыбный магазин.

На коробках, в которых перевозился товар, были явные следы перемаркировки - срывы, замены этикеток, а на вакуумных упаковках товара и вовсе отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, дате выработки, сроке годности, условиях хранения товара и производителе.

Специалисты оформили акт возврата продукции отправителю.