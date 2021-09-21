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Общество

Бежавшая от «грядущего Апокалипсиса» крымчанка оказалась в Опочецком районе

22.09.2021 10:14|ПсковКомментариев: 1

Бежавшая от «грядущего Апокалипсиса» крымчанка с сыном оказалась в Опочецком районе. Как пишет «Подъем» в своем Telegram-канале, полицейские нашли их в общине лжесвященника Сергия Агеева.

Фото: «Подъем»

Ситуацию прокомментировал отец ребенка: «В общем, мои слова подтвердились: она действительно находится у этого Агеева. Это подтвердили сотрудники полиции. Они сказали: "Мы все понимаем, но она мать, мы не имеем права ничего предпринимать". Сотрудники полиции сказали, что все проверили, она там по собственному желанию. Они туда съездили, она написала объяснительную, что будет жить там с ребенком и возвращаться сюда не намерена. И возвращать ребенка тоже. Это не православные люди, их церковь не признает. Ее просто завербовали в эту секту».

Мужчина подчеркнул, что будет бороться за нее и за сына. «Не знаю только, как ей помочь. Собираюсь писать заявление, что у меня забрали ребенка», - добавил он.

Перед побегом женщина жаловалась, что не может жить в обществе, в котором «узаконена чипизация», и предрекала Апокалипсис после выборов в Госдуму, поскольку «начнут действовать вышки 5G».

Теги: #Опочецкий район #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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