Общество

Митрополит Тихон совершил заупокойную литию у могилы Валентина Курбатова

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию у могилы прозаика, литературного критика и литературоведа Валентина Курбатова 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

«25 сентября в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня рождения В. Я. Курбатова, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию на Орлецовском кладбище у могилы писателя», – отметили в пресс-службе.

На богослужение собрались участники чтений памяти Валентина Курбатова, которые проходят в Пскове 24-29 сентября.

Напомним, Валентин Курбатов скончался 6 марта 2021 года в Пскове.