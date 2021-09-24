Общество

Псковская полиция: Под влияние приверженцев экстремизма чаще попадают от 14 до 22 лет

Псковская полиция дала рекомендации, чтобы подросток не попал под негативное влияние приверженцев экстремизма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера.

Наиболее опасным, по мнению психологов, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности является возраст от 14 до 22 лет. На этот период приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности.

Попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:

- разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения;

- обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят его круг общения;

- контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ, как известно, является мощным оружием в пропаганде экстремистов;

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:

1. Не осуждайте увлечение подростка, а также идеологию группы - такой подход точно натолкнет его на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Ее основой должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе. За ним пойдут люди, к нему будут прислушиваться. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались позитивных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать его от лидера группы.