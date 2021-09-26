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Общество

Зачем гражданину России трудовой патент

27.09.2021 12:21|ПсковКомментариев: 0

Незваный гость хуже татарина, а званый? Как свежеиспеченный российский гражданин родом из Узбекистана испытывает на себе суровое псковское гостеприимство.

 

Первое, что меня удивило, когда я получил паспорт гражданина РФ, – что в нем не указана моя национальность.

Ведь в моем бывшем паспорте, который я получал у себя на родине, в Узбекистане, графа «национальность» была, там без нее никак не обойтись. И эта графа иногда очень мешает тем, кто в этой стране недостаточно «свой».

Поэтому я даже обрадовался, что в России у меня не будет официальной национальности.

Но, как оказалось, рано. Постепенно выяснилось, что российским работодателям плевать, что там у тебя написано в паспорте. Тут графы «национальность» в паспорте нет, а деление на «правильные» и «неправильные» национальности все равно осталось.

Если у тебя «неправильная» – тебе, например, труднее найти работу.

Гюльчатай, открой личико

В Узбекистане я не успел почувствовать на себе, каково это – быть гражданином нетитульной национальности. Хотя в 16 лет попросил, чтобы в паспорте меня записали татарином. На всякий случай: вдруг где-то в других странах узбеков недолюбливают, а татары есть много в каких государствах – значит, я почти везде сойду за своего.

Впрочем, в Узбекистане, так же, как и в России, люди сначала смотрят в лицо, и только потом в паспорт. Поэтому какая разница, что там у тебя написано в паспорте, если на лицо ты все равно тот, кто ты есть.

Казалось бы, в современном прогрессивном мире всем должно быть все равно, кто ты по национальности, если, конечно, ты не собираешься снять квартиру в Москве или Санкт-Петербурге))) В этом случае почему-то вдруг выясняется, что лицам не славянской внешности никто не хочет сдавать квартиру. Особенно, если эти неславянские лица приехали откуда-нибудь из Узбекистана.

Но самое забавное, когда жители обеих российских столиц не хотят сдавать квартиры своим же соотечественникам из необъятной многонациональной страны. Поверить не могу, что такое возможно.

Чужой среди своих

В Россию я переехал в 2016 году по программе переселения соотечественников, потому что всегда хотел сбежать из узбекоговорящей среды в русскоговорящую. Мой отец – узбек, а мама – татарка, однако дома мы всегда говорили на русском языке.

А теперь представьте, что на улице к тебе в любой момент могут обратиться по-узбекски, а ты такой: «Чо? Я вас не понимаю, а можете спросить по-русски?».

В ответ тебя наверняка начнут воспитывать, что ты обязан говорить на узбекском языке, хотя по узбекским законам я имел право говорить на том языке, какой считаю родным.

Короче, я переехал в Россию и думал, что наконец-то стану для всех своим. Тем более, что татары – это коренной народ России.

Но даже наличие российского паспорта мне не слишком в этом помогло. Особенно в Пскове, где подавляющее большинство населения – русские, и на нерусских смотрят косо.

И тогда наверняка вдруг запляшут облака

Первое время меня пугало, что люди здесь как будто очень злые на вид. У себя на родине я привык ходить по улице с легкой улыбкой, но в Пскове это выглядит, наверное, странновато.

Возможно, потому что в Узбекистане больше солнечных дней и настроение как-то пободрее. А здесь я все чаще стал замечать, что все погружены в свои мрачные мысли, и если ты встретил на улице человека, который в ответ улыбается, то это, скорее всего, иностранец.

Однако, когда я прожил в Пскове год и прочувствовал на себе всю «прелесть» северо-западного климата я, должно быть, и сам посуровел.

Первая зима вообще далась мне очень непросто. Когда начались первые заморозки, казалось, что ветер задувает мне в одно ухо, а вылетает через другое.

После этого мое настроение настолько изменилось, что однажды я словил себя на мысли: «Та-дам, а вот ты и стал, как все: вечно недовольный бежишь по утрам в университет и сердито озираешься по сторонам».

Паспорт? Не заметил

Но даже благоприобретенное фирменно-псковское выражение лица почему-то не помогало мне при трудоустройстве.

Однажды я увидел объявление, что псковскому магазину сантехники требуется консультант и пришел на собеседование. Мило пообщался с директором, как вдруг он меня спрашивает: «А патент на работу есть?»

Самое интересное, что в этот самый момент потенциальный работодатель уже держал в руках мой российский паспорт.

Он потом сказал, что просто не заметил, что паспорт у меня российский. Но я-то понял, что он меня чуть-чуть перепутал, как это у местных принято говорить, «с понаехавшими из Средней Азии, которые работу у русских отнимают». И мне почему-то сразу расхотелось у него в магазине работать.

В общем, для многих работодателей я так до сих пор и остался «гастарбайтером» из Средней Азии. Они видят, что я нерусский, и сразу спрашивают, есть ли у меня трудовой патент.

Я, конечно, отвечаю: «А разве гражданину РФ нужно разрешение на работу?», – на что работодатель обычно еще раз заглядывает в мой паспорт и говорит: «Ой, я и не заметил, что паспорт наш».

Как такое возможно в стране, где проживает двести коренных народов, у которых разный цвет кожи и разрез глаз, разные языки и религии, для меня пока загадка. Ведь на словах они все едины и поддерживают друг друга, а на деле получается, что если ты не русский, то ты человек второго сорта.

Так и до желтых звезд недалеко

А еще мне смешно, когда кто-то начинает хвалить меня за то, что я хорошо говорю по-русски и понимаю русскую речь.

Похоже, многие граждане России считают, что нерусский – это человек с ограниченными возможностями, которому даже русский язык трудно выучить.

Особенно, если ты откуда-нибудь с Юга или из Азии. Иногда общаешься с человеком и чувствуешь, что он мысленно уже пришил на одежду всем нерусским желтые звезды.

Незнание не оправдание расизма

Думаю, это потому, что в российской системе образования есть огромная пробоина. Ведь даже внутри страны люди почему-то плохо знакомы с культурами соседних регионов.

А всего-то нужно вести просветительскую работу со школьниками, способствовать тому, чтобы молодые люди больше ездили по своей стране и узнавали, насколько она разнообразна. А также изучали историю своего государства и понимали, откуда в соседних странах столько людей, которые говорят по-русски и считают Россию своей родиной.

Детям в России было бы полезно знать, что не все жители Средней Азии до сих пор ездят на ослах и едят на завтрак, обед и ужин плов. Необходимо, чтобы учителя истории рассказывали российским школьникам о том, что ранее мы имели единое государство, огромный плавильный котел, в котором «варились» люди разных национальностей, и узбек был таким же гражданином этой страны, как и русский.

Эффект Манижи

Конечно, и сегодня не все работодатели настолько глупы и невежественны, чтобы судить о профессиональных качествах по разрезу глаз или цвету кожи. В больших городах они больше смотрят на образование и профессиональный опыт, а не выбраковывают людей по национальному признаку… Хотя, кого я обманываю.

Совсем недавно Россия снова приняла участие в международном конкурсе «Евровидение-2021», и все могли видеть, как российское общество восприняло тот факт, что честь нашей страны там защищала Манижа (российская певица таджикского происхождения).

Сколько хейта на нее обрушилось! А ведь она встала на защиту русской женщины, которой до сих пор приходится нелегко. Но многие русские женщины этого не поняли и не захотели признавать. Вместо того, чтобы поддержать Манижу, они предлагали ей идти подметать улицы.

При всем при том это редчайший случай, когда мигрантке из Таджикистана удалось добиться в России такого успеха. Сколько таких талантливых маниж, действительно, подметают улицы, поскольку у русских к ним предвзятое отношение!

Есть чему поучиться у ПсковГУ

Разумеется, далеко не все граждане России думают, что таджики или узбеки хуже русских. Наиболее просвещенные люди даже понимают, чем Узбекистан отличается от Афганистана. Особенно, те из россиян, кто бывал в Узбекистане. Мне бывает забавно наблюдать за псковичами, когда я рассказываю им, что в Ташкенте есть метро, телебашня, небоскребы и фонтаны.

Ведь иногда можно подумать, некоторые псковичи выросли с убеждением, что посреди Ташкента пасутся бараны, а тамошние жители передвигаются исключительно на ишаках, не умеют ни читать, ни писать, и вообще не знают, что такое мировая культура.

Думаю, что некоторым учебным заведениям области нужно взять пример с ПсковГУ и поскорее внедрить факультатив «знакомство с национальностями». В университете найдется немало нерусских студентов, которые с удовольствием придут к вам на урок, чтобы рассказать про свою культуру, познакомить со своими традиционными костюмами и национальными блюдами.

Пока я там учился, мне самому было очень интересно, когда люди из других государств рассказывали о своих праздниках и традициях.

Я достаю из широких штанин

Иначе не слишком любознательные жители России так и будут бояться «дремучих» таджика с узбеком, которые приехали сюда на ослах из своей «отсталой» Средней Азии, чтобы отобрать у местных всю работу и сделать эту работу плохо.

Вы же сами позвали нас сюда. И сами поддержали программу переселения в Россию из бывших стран СССР людей, которые выросли в русскоязычной среде и захотели с ней воссоединиться. Почему же вы тогда не замечаете мой российский паспорт?

Руслан Сонькин,

выпускник Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, в настоящее время учащийся Псковского колледжа искусств (отделение хорового дирижирования)

Теги: #псков #иностранцы #студенты-иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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