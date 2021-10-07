Общество

Почти 200 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 51 375 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Избавились от инфекции лишь 24 пациента (всего - 43 622), скончались 797 человек.

За сутки в регионе провели 1 051 исследование на коронавирус (всего - 550 008).

«Напоминаю, что в регионе проводятся рейды и проверки соблюдения противовирусных требований. Их соблюдение сейчас — принципиально важный момент. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Не рискуйте», — предупредил глава региона.