Общество

Число вакансий для практикующих психологов в России выросло в два раза

С начала года российские работодатели разместили более 4 700 вакансий, так или иначе связанных с психологией. За год число вакансий для практикующих психологов по стране выросло на 151%, прирост за 2 года еще больше – плюс 215%. Больше всего в таких специалистах нуждаются компании из Москвы (22% вакансий), Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Фото: pixabay.com

На регионы СЗФО приходится более 400 вакансий для психологов. Наибольший спрос кроме Санкт-Петербурга есть в Карелии и Калининградской области (по 1% в каждом регионе от общего числа по стране). Меньше всего психологов ищут в Новгородской области и Нененецком АО.

«Анализ вакансий по профессиональным сферам показывает, что психологов нанимают в свои команды работодатели абсолютно из всех сфер: медицинские организации, научные и образовательные центры, госкомпании, работодатели из сферы продаж и ИТ, банки, транспортные и строительные организации, фитнес-центры и салоны красоты», - отметили в пресс-службе сервиса.

Психологическая составляющая содержится в самых разных вакансиях. Так, в некоторых вакансиях транспортной сферы и области продаж предполагается, что будущий работник должен будет пройти психологическое тестирование. Навыки социальной психологии ожидают от самых разных сотрудников: в Красноярске от учеников повара, в Новосибирске от администратора салона красоты, в Петербурге от преподавателей допобразования, в Москве от специалистов техподдержки.

Аналитики предположили, что максимально стрессовый 2020 и как следствие 2021 год, а также кадровый голод заставляют работодателей уделять больше внимания психологическому здоровью своих сотрудников. Так, около 36% работодателей планируют в этом и следующем году внедрять в своих компаниях программы психологической поддержки сотрудников. Важность психологической помощи и поддержки подтверждают и сами работники: 48% опрошенных россиян хотят, чтобы работодатели основным направлением поддержки выбрали эмоциональное и ментальное развитие сотрудников.

«Примеров вакансий, где в условия работы включена психологическая поддержка, тренинги для сотрудников или компенсация стоимости психологической помощи много, вот лишь некоторые из них: хостес, специалист сбора задолжности, менеджер по работе с клиентами, программист, специалист по продажам, HR-менеджер, техник по обслуживанию зданий и другие», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере психологии: