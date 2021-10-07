Общество

Минпросвещения выступило за создание федеральной системы учета успеваемости школьников

Министерство просвещения РФ поддерживает создание федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Собственно говоря, вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы, государственной системы», - сказал он, комментируя выступление одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене таких систем.

Кравцов также подчеркнул, что главным отличием государственной системы являются строгие требования, которые к ней предъявляются. «В чем отличие государственной системы от негосударственной? В том, что к государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему и так далее», - отметил он.