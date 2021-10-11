Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят обновленный вариант противокоронавирусных ограничений, действующих в Псковской области, в том числе введение QR-кодов для посещения общественных мест. Отдельное внимание будет уделено рекордному росту цен на сезонные сельхозпродукты.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена