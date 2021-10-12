Общество

Самыми читающими россиянами стали молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет

Наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16-19 лет и 20-24 года. Согласно данным «Росиндекса», их интерес к книге вырос на 62,7% в сравнении с допандемийной картиной. Такая динамика дает повод для оптимизма: по прогнозу аналитиков, к концу года объем книжного рынка России составит 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей.

Заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию ГК «ЛитРес» Ирина Грааф рассказала «Известиям», что количество молодежи среди аудитории крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ значительно выросло.

«Наиболее высокий прирост за последние девять месяцев у группы от 16 до 19 лет: в ней количество покупок выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди молодежи в возрастной категории от 20 до 24 лет — на 4%. Мы связываем это в том числе с нашим активным продвижением в интернете, в частности, у инфлюенсеров», — пояснила Ирина Грааф.

Наибольшей популярностью на «ЛитРесе» в период с января по сентябрь 2021 года пользовались электронные книги «5 языков любви» Гэри Чепмена, «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги, «Подсознание может все!» Джона Кехо