Общество

КПРФ выдвигает депутата Сергея Федорова на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

КПРФ выдвинет депутата Псковской городской Думы, члена фракции КПРФ, руководителя МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергея Федорова на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Петр Алексеенко в ходе круглого стола с участием руководителей региональных отделений политических партий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 октября.

Сергей Федоров

«Сейчас будут выборы сити-менеджера города Пскова, на бюро обсудили эту ситуацию. Уже предложена кандидатура Федорова Сергея Алексеевича — руководителя "Специализированной службы", который зарекомендовал себя хорошим хозяйственником, навел порядок в этой организации», - сказал гость студии.

Петр Алексеенко выразил уверенность, что Сергей Федоров в случае избрания сможет навести порядок и в Пскове.

Напомним, конкурс на замещение должности главы администрации Пскова состоится 27 октября. Этот пост стал вакантным после избрания Александра Братчикова депутатом Псковского областного Собрания. В настоящее время обязанности главы городской администрации исполняет Борис Елкин.