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Общество

Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы

14.10.2021 09:16|ПсковКомментариев: 0

Врач рассказал об опасности для здоровья опавшей листвы. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

Особую опасность представляют споры плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяется по воздуху. Причем опасны они не только для аллергиков, но и для здоровых людей, отметил врач.

«Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее», - рассказал эксперт.

Кроме того, опавшая листва при сжигании может выделять накопленные токсичные вещества. При сгорании одной тонны листьев в воздух выделяется до девяти килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят: пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы, а также диоксин и диоксан - это очень ядовитые вещества для человека. Поэтому опавшую листву, как правило, перерабатывают, пояснил Владимир Болибок.

Теги: #врачи #здоровье #осень
Источник: Псковская Лента Новостей
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