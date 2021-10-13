Общество

Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы

Врач рассказал об опасности для здоровья опавшей листвы. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

Особую опасность представляют споры плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяется по воздуху. Причем опасны они не только для аллергиков, но и для здоровых людей, отметил врач.

«Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее», - рассказал эксперт.

Кроме того, опавшая листва при сжигании может выделять накопленные токсичные вещества. При сгорании одной тонны листьев в воздух выделяется до девяти килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят: пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы, а также диоксин и диоксан - это очень ядовитые вещества для человека. Поэтому опавшую листву, как правило, перерабатывают, пояснил Владимир Болибок.