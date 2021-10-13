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Общество

Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от коронавируса и вернуться к работе

14.10.2021 13:43|ПсковКомментариев: 1

Минздрав России предлагает пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», - сказал он.

По словам министра, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Теги: #врачи #работа #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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