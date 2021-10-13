Общество

Администрация Пскова проработает вопрос отпугивания птиц в Детском парке

Администрации Пскова нужно проработать вопрос отпугивания птиц в Детском парке. Такое мнение озвучил исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

«Я вышел на прогулку во время обеда и заодно решил проконтролировать состояние города. Вижу, что в Детском парке много проблем и со скамейками, и с большим количеством птиц. Здесь нужно не только убирать экскременты, но и в целом комплексно подходить к вопросу», - сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что установленные ранее в парке специальные отпугиватели птиц не имели должного эффекта. К отпугиванию птиц нужно подключить специальные службы, которые, возможно, смогут делать это с помощью других птиц, предположил Борис Елкин.

Также он отметил, что по-прежнему актуален вопрос ремонта дорог и благоустройства парков.

«Октябрь - месяц напряженный по листопадам, и все сразу убрать трудно. Дорожные службы работают ежедневно и присылают отчеты. Кроме того, нам предстоит месяц субботников. Чем лучше мы уберем сейчас, тем меньше придется делать это весной. Это хорошее подспорье», - добавил Борис Елкин.

Также, по его словам, администрация Пскова рассматривает вопрос увеличения финансирования на содержание города Пскова и его парковых зон.