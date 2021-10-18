Общество

Технолог молочного производства может зарабатывать в Пскове до 140 тысяч рублей

До 140 тысяч рублей на руки может получать технолог молочного производства в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

По данным сервиса, компаниям Северо-Запада в пищевой промышленности не хватает более 10 тысяч работников. С января по октябрь 2021 года работодатели разместили более 85 тысяч вакансий, что на 65% больше, чем за последние два года. Больше всего вакансий работникам пищевой промышленности предлагается в Москве (13%), Московской области (10%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4,5%).

Количество вакансий по специализации «Пищевая промышленность» за год в регионах СЗФО выросло на 59%. «Такая положительная динамика говорит о том, что работодатели все активнее набирают персонал на пищевые предприятия, стараясь, в том числе, закрыть освободившиеся места, которые ранее занимали трудовые мигранты из стран СНГ», - прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

Одни из самых востребованных специалистов отрасли в СЗФО: технологи, упаковщики и укладчики, кондитеры, операторы производственной линии, пекари, повара, а также наладчики оборудования.

В подавляющем большинстве (97%) работодатели предлагают полную занятость на полный рабочий день (58%).

В среднем представителям этой специализации в СЗФО предлагают 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Среди бонусов: бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены.

Так, например, до 250 тысяч рублей на руки может получать технолог на птицепереработке в Калининграде. До 100 тысяч на руки может получать технолог на рыбоперерабатывающем предприятии и до 80 тысяч рублей рыбопереработчик в Мурманске. В Пскове инженер по развитию производства и технолог молочного производства могут зарабатывать 150 тысяч рублей и 140 тысяч рублей соответственно.