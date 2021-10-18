Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят поствыборный расклад в Псковском областном Собрании и новые кадровые назначения.

Напомним, на минувшей неделе коллективу ГППО «Псковпассажиравтотранс» представили нового директора - Юрия Михайлова, а пост председателя комитета по труду и занятости Псковской области покинул Сергей Аржаников.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.