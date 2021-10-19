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Общество

Детские прививки: польза или риск?

19.10.2021 19:00|ПсковКомментариев: 7

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вакцинации детей от коронавируса, который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

С каждым месяцем поводов поругаться друг с другом все больше даже у давних друзей. Камнем преткновения многих теплых отношений стали споры о коронавирусе. Вначале все не могли решить, существует он или нет, затем стали осуждать чужие локдауны, потом ругать свои ограничения и тех, кто их придумал. Но настоящие словесные баталии начались с первыми прививками от новой инфекции. Мнение насчет них в широком общественном пространстве не стеснялся высказывать каждый диванный эксперт - свободная страна у нас как-никак, можем себе позволить.

Прививочная кампания идет в России уже не один месяц, многие успели получить дозу вакцины, а вместе с ней и заветный QR-код, который нынче открывает двери в любое заведение. С сентября под прицелом врачей и общества - школьники. Довольно долгое время считалось, что дети являются только переносчиками ковида, что они не болеют тяжело, но статистика стала меняться, а с ней и мнения медиков.

Уже летом особо бдительные родители начали читать тревожные вести с интернет-полей: в России, по примеру ряда зарубежных стран, собираются начать вакцинировать детей. Сказать, что такие слухи вызвали волнение, значит, не сказать ничего. Сейчас точно известно, что вакцина от ковида для подростков действительно разработана в России и ее вот-вот зарегистрируют. По прогнозам экспертов, прививочная кампания среди несовершеннолетних может стартовать уже с начала будущего года. На сегодняшний день в Псковской области закрыты из-за коронавируса 33 группы в 28 детских садах. Из-за распространения COVID-19 на домашнее обучение перешли ученики 38 классов 32 школ. С такой статистикой говорить, что до января «само рассосется», опрометчиво. Кажется, вакцинации детей от коронавируса не избежать. Сегодня в «Дневном дозоре» - мнения псковских врачей, общественников и педагогов по поводу прививок от COVID-19 для несовершеннолетних.

Считает, что подростков нужно прививать от коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он отметил, что сейчас дети - это самая уязвимая группа, так как иммунитет у них только естественный, который вырабатывается только в том случае, если ребенок переболел. Искусственной невосприимчивости к вирусу у школьников нет, что является негативным фактором, подчеркнул Александр Нестерук. С какого возраста будут делать прививку школьникам — пока неясно. Скорее всего, ее будут делать только подросткам, а затем, при необходимости, разработают вакцины для детей младше. Сейчас заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков растет, ее темпы даже выше, чем по всему населению, рассказал Александр Нестерук.

«За прошедшую 41 неделю у нас произошел рост заболеваемости среди детей и подростков на 35 случаев. Всего за неделю было зарегистрировано 248 случаев, рост составил 16,4%, что сопоставимо в целом с ростом заболеваемости за 41 неделю, который составил 13,6%. Если брать по возрастным группам детей, то у нас отмечается снижение в группе детей до 1 года, зарегистрировано 13 случаев, что на 2 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Наибольший рост заболеваемости отмечался в группе 1-6 лет, 18 случаев прибавилось, всего заболеваемость составила 74 случая, рост — 32%. Среди детей в возрасте 7-14 лет зарегистрировали 116 случаев, а это на 12 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Подростки в возрасте 15-17 лет: зарегистрировано 75 случаев, что на 7 случаев больше, чем на предыдущей неделе, рост составил 18,4%».

За вакцинацию детей высказалась и главный врач Островской центральной районной больницы Ирина Богачева. По ее словам, за сентябрь-октябрь среди заболевших коронавирусом очень большая доля детей. Только благодаря прививочной кампании можно действенно бороться с ковидом, уверена врач. Также Ирина Богачева отметила, что если сейчас вакцина для подростков стремительно разрабатывается, значит, она будет востребована.

«Я за вакцинацию. Я считаю, что это основной способ борьбы с ковидом. В сентябре-октябре очень большая заболеваемость среди детей. Дети болеют от 0 и все-все возраста. На сегодняшний день в Острове из 235 болеющих ковидом 72 ребенка. Поэтому я считаю, что если страна в таких быстрых темпах готовит эту вакцину, то, конечно, она будет востребована».

В поддержку вакцинации детей от коронавируса выступает также главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех. Такая необходимость есть в России и по всему миру, не только в Пскове, заявила врач. Именно поэтому сейчас разработана вакцина для детей в возрасте 12-17 лет. Подростков сейчас болеет много, часто они не обращаются за помощью, заметила Эльвира Мелех.

«По всему миру есть такая необходимость, а не только в Пскове, поэтому такое решение принято было — сделать вакцину для подростков с 12 до 17 лет. Подростков много болеет, переносят легко, часто не обращаются за помощью, потому что переносят бессимптомно. Конечно, чтобы исключить все источники заболевания нужно прививаться как взрослым, так и детям».

Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая напомнила родителям, что без добровольного согласия никто не будет делать прививку их детям. Любая вакцинация проходит с письменного согласия взрослых, после обследования. График прививок учебные заведения согласовывают с медицинскими, отметила Татьяна Лозницкая.

«Любая прививка делается ребенку только с письменного предоставления согласия родителей при полном обследовании ребенка и согласно графику прививочной кампании. Другого я пояснить не могу, так как она организовывается медиками в поликлинике и межрайонной детской больнице в Великих Луках и согласовывается со школами для утверждения графика прививочной кампании, а также проходит согласование с фельдшерами, которые организовывают медицинский осмотр».

Против прививок от коронавируса и среди взрослых, и среди детей высказалась многодетная мама, псковская общественница Елена Демченкова. По ее мнению, есть две причины, по которым нельзя вакцинировать несовершеннолетних детей от коронавируса. Первая — дети не так часто и тяжело болеют, вторая - долгосрочное последствие прививки непредсказуемое, считает общественница.

«Я против детской вакцинации по следующим причинам: во-первых, заболеваемость среди детей не такая сильная, смертность — тем более, то есть дети тяжело болеют крайне редко и, самое главное, почему вакцинацию нельзя распространять на детей, потому что неизвестно долгосрочные ее последствия. Неизвестно, как отразится это на функции деторождения, на хронических заболеваниях, которые, может быть, пока не выявлены у детей. Это самые главные две причины».

Неоднозначным назвал вопрос вакцинации детей известный хирург, заместитель главного врача областной клинической больницы, вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. С одной стороны, прививать детей не хотелось бы, с другой — ковид-диссиденты и антиваксеры проигнорировали все призывы вакцинироваться и сами подняли этот вопрос. Из-за того, что должного уровня вакцинации среди взрослого населения нет, придется прививать подростков, отметил Игорь Дитрих. Он подчеркнул, что прививка поможет защитить детей от новой коронавирусной инфекции.

«Вопрос, конечно, неоднозначный. С одной точки зрения, нам бы всем хотелось не вакцинировать детей, но, с другой стороны, мы, взрослые, сами, своими руками сделали так, что этот вопрос встал. И государство, и президент, и медицинские работники более года взрослое население призывают вакцинироваться, но, по тем или иным причинам, эти ковид-диссиденты сделали так, что должного уровня вакцинации взрослого населения мы не достигли. Поэтому, в принципе, взрослые сами сделали так, что встал этот вопрос о вакцинации детей. Если по медицинским показаниям он встал, то как медицинский работник я, конечно, за те меры, которые защитят наше население, наших детей от развития пандемии и увеличения количества смертей, от новой коронавирусной инфекции».

Родители вправе решать, делать ли прививку ребенку или нет. Это добровольная процедура, напомнила представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. Такие правила должны распространяться и на вакцину от коронавируса, полагает общественница. Перед прививкой необходима консультация врача.

«В любом случае, ко всем вакцинам и прививкам у нас до сих пор добровольное отношение. Добровольное решение родителей, соответственно, существуют же и медотводы. Я считаю, что с точки зрения разумности, то же самое должно происходить и с вакциной от коронавируса. Родители должны сами принимать решение о том, прививают они ребенка или нет. Также происходит при вакцинации от гриппа. Обязательна консультация педиатра или врача».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова рассказала, что узнала о противостоянии антиваксеров и сторонников прививок из родительских чатов и форумов, пока что к ней не начали обращаться обеспокоенные вакцинацией родители, так как прививочная кампания еще не стартовала и вакцина не зарегистрирована. По мнению омбудсмена недовольны будут и в случае старта кампании, и в случае невозможности привиться. Наталья Соколова уверена, что вопрос вакцинации не может быть решен насильственным путем.

«Буквально на днях мы обсуждали с коллегами этот вопрос и мне задали встречный, по поводу того, где бы мы сегодня находились, если бы нас в детстве не прививали от кори, краснухи, полиомиелит и так далее. Изначально и по вопросу вакцинирования детей этими препаратами тоже были проблемы со стороны родителей, да и до сих пор есть антипрививочники. Мы понимаем и принимаем мнение каждого человека, пытаемся дать ответы на обращения, которые в мой адрес поступают на протяжении всех лет в части вакцин. Мы пытаемся объяснить родителям вопрос риска для ребенка, когда он оказывается в среде привитых, либо, наоборот, непривитых. То, что раньше в нас воспитывалось, - это не только личная ответственность, но и социальная. Сегодня, к сожалению, откатывается это понятие. Я надеюсь, что никого ни к чему не будут принуждать, если говорить о моем мнении. Считаю, что каждый человек имеет право на то, чтобы быть защищенным, и не только тот, что прививается, но и тот, что находится среди привитых».

Зима близко и коронавируса в ней не миновать. При таком раскладе к объективной реальности пожелание только одно — пусть все останутся довольны - и привитые, и непривитые. Вся эта длинная история с ковидом показывает уровень доверия населения к медицине. Кто окажется прав и по каким причинам — узнаем после пандемии.

Дина Дабришюте

Теги: #дети #вакцинация #Дневной дозор #радио
Источник: Псковская Лента Новостей
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