Детские прививки: польза или риск?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вакцинации детей от коронавируса, который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
С каждым месяцем поводов поругаться друг с другом все больше даже у давних друзей. Камнем преткновения многих теплых отношений стали споры о коронавирусе. Вначале все не могли решить, существует он или нет, затем стали осуждать чужие локдауны, потом ругать свои ограничения и тех, кто их придумал. Но настоящие словесные баталии начались с первыми прививками от новой инфекции. Мнение насчет них в широком общественном пространстве не стеснялся высказывать каждый диванный эксперт - свободная страна у нас как-никак, можем себе позволить.
Прививочная кампания идет в России уже не один месяц, многие успели получить дозу вакцины, а вместе с ней и заветный QR-код, который нынче открывает двери в любое заведение. С сентября под прицелом врачей и общества - школьники. Довольно долгое время считалось, что дети являются только переносчиками ковида, что они не болеют тяжело, но статистика стала меняться, а с ней и мнения медиков.
Уже летом особо бдительные родители начали читать тревожные вести с интернет-полей: в России, по примеру ряда зарубежных стран, собираются начать вакцинировать детей. Сказать, что такие слухи вызвали волнение, значит, не сказать ничего. Сейчас точно известно, что вакцина от ковида для подростков действительно разработана в России и ее вот-вот зарегистрируют. По прогнозам экспертов, прививочная кампания среди несовершеннолетних может стартовать уже с начала будущего года. На сегодняшний день в Псковской области закрыты из-за коронавируса 33 группы в 28 детских садах. Из-за распространения COVID-19 на домашнее обучение перешли ученики 38 классов 32 школ. С такой статистикой говорить, что до января «само рассосется», опрометчиво. Кажется, вакцинации детей от коронавируса не избежать. Сегодня в «Дневном дозоре» - мнения псковских врачей, общественников и педагогов по поводу прививок от COVID-19 для несовершеннолетних.
Считает, что подростков нужно прививать от коронавируса глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он отметил, что сейчас дети - это самая уязвимая группа, так как иммунитет у них только естественный, который вырабатывается только в том случае, если ребенок переболел. Искусственной невосприимчивости к вирусу у школьников нет, что является негативным фактором, подчеркнул Александр Нестерук. С какого возраста будут делать прививку школьникам — пока неясно. Скорее всего, ее будут делать только подросткам, а затем, при необходимости, разработают вакцины для детей младше. Сейчас заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков растет, ее темпы даже выше, чем по всему населению, рассказал Александр Нестерук.
За вакцинацию детей высказалась и главный врач Островской центральной районной больницы Ирина Богачева. По ее словам, за сентябрь-октябрь среди заболевших коронавирусом очень большая доля детей. Только благодаря прививочной кампании можно действенно бороться с ковидом, уверена врач. Также Ирина Богачева отметила, что если сейчас вакцина для подростков стремительно разрабатывается, значит, она будет востребована.
«Я за вакцинацию. Я считаю, что это основной способ борьбы с ковидом. В сентябре-октябре очень большая заболеваемость среди детей. Дети болеют от 0 и все-все возраста. На сегодняшний день в Острове из 235 болеющих ковидом 72 ребенка. Поэтому я считаю, что если страна в таких быстрых темпах готовит эту вакцину, то, конечно, она будет востребована».
В поддержку вакцинации детей от коронавируса выступает также главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех. Такая необходимость есть в России и по всему миру, не только в Пскове, заявила врач. Именно поэтому сейчас разработана вакцина для детей в возрасте 12-17 лет. Подростков сейчас болеет много, часто они не обращаются за помощью, заметила Эльвира Мелех.
Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая напомнила родителям, что без добровольного согласия никто не будет делать прививку их детям. Любая вакцинация проходит с письменного согласия взрослых, после обследования. График прививок учебные заведения согласовывают с медицинскими, отметила Татьяна Лозницкая.
Против прививок от коронавируса и среди взрослых, и среди детей высказалась многодетная мама, псковская общественница Елена Демченкова. По ее мнению, есть две причины, по которым нельзя вакцинировать несовершеннолетних детей от коронавируса. Первая — дети не так часто и тяжело болеют, вторая - долгосрочное последствие прививки непредсказуемое, считает общественница.
Неоднозначным назвал вопрос вакцинации детей известный хирург, заместитель главного врача областной клинической больницы, вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. С одной стороны, прививать детей не хотелось бы, с другой — ковид-диссиденты и антиваксеры проигнорировали все призывы вакцинироваться и сами подняли этот вопрос. Из-за того, что должного уровня вакцинации среди взрослого населения нет, придется прививать подростков, отметил Игорь Дитрих. Он подчеркнул, что прививка поможет защитить детей от новой коронавирусной инфекции.
Родители вправе решать, делать ли прививку ребенку или нет. Это добровольная процедура, напомнила представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. Такие правила должны распространяться и на вакцину от коронавируса, полагает общественница. Перед прививкой необходима консультация врача.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова рассказала, что узнала о противостоянии антиваксеров и сторонников прививок из родительских чатов и форумов, пока что к ней не начали обращаться обеспокоенные вакцинацией родители, так как прививочная кампания еще не стартовала и вакцина не зарегистрирована. По мнению омбудсмена недовольны будут и в случае старта кампании, и в случае невозможности привиться. Наталья Соколова уверена, что вопрос вакцинации не может быть решен насильственным путем.
Зима близко и коронавируса в ней не миновать. При таком раскладе к объективной реальности пожелание только одно — пусть все останутся довольны - и привитые, и непривитые. Вся эта длинная история с ковидом показывает уровень доверия населения к медицине. Кто окажется прав и по каким причинам — узнаем после пандемии.
Дина Дабришюте