Общество

Псковичей просят поддержать проект «Экосуббота» в финале международной премии

Проект «Экосуббота» от завода «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан») вошел в число финалистов международной премии «Мы вместе» в направлении «Бизнес», по которому было подано 2664 заявки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

«Сегодня бизнес не может существовать вне общества. И ответственное предприятие, которое планирует свою деятельность на долгие годы вперед, обязано не только соответствовать современным экологическим требованиям, но само предлагать конкретные решения для снижения нагрузки на природу. Причем такие проекты важно реализовывать как на самом предприятии, так и за его пределами, помогая людям формировать экологические привычки», – подчеркнула заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина.

Финалистам предстоит пройти через народное голосование и заочную оценку экспертов жюри. Народное голосование продлится до 5 ноября.

Поддержать проект «Экосуббота» можно, проголосовав по ссылке: https://dobro.ru/vote/wearetogether?voteId=wearetoget..

Напомним, что в октябре прошлого года группа компаний «Титан» запустила новый корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании, в том числе Псковская Лента Новостей.