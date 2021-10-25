Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ведущие Олег Добрынин и Любовь Кузнецова обсудят ужесточение коронавирусных ограничений в Псковской области, предстоящий 27 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова, новый виток темы качества мобильной связи в Псковской области и новость о том, что авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты в Египет из международного аэропорта Псков имени святой княгини Ольги.

Из политических тем в центре внимания ведущих будет ситуация в партии «Яблоко». Напомним, члены региональных отделений подписали коллективное письмо к руководству партии с требованием уйти в отставку.

Трансляция завершена