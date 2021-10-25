Общество

Финалистки «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземной парковке

Финалистки конкурса «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземном паркинге торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Фото здесь и далее: Олег Голиков (https://vk.com/oleggolikov)

«Этот год богат на новые открытия и очень эксклюзивные фотосеты! Обо всем по порядку! Уже в ближайшее время свои двери откроет компьютерный клуб CyberX (https://vk.com/cyberx_pskov). В преддверии этого финалистки конкурса "Мисс Псков 2021" устроили драйвовую фотосессию», - рассказали организаторы и добавили, что CyberX Community — ультрасовременное киберспортивное пространство для тех, кто любит проводить время с удовольствием и полным погружением в атмосферу.

Финальное шоу конкурса красоты состоится 14 ноября на сцене большого концертного зала филармонии. Билеты уже в продаже.