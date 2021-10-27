Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры

Дизайнерскими крышками люков, которые планируют установить в Пскове в 2022 году, заинтересовались коллекционеры из других регионов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 октября.
Начать реализацию этой инициативы планируют весной следующего года. «Первый этап – проработка дизайнерской концепции. Есть наработки по конъюнктурному,анализу, кто из поставщиков это максимально дешево сделает, потому что это оригинальные люки, которые будут отливаться конкретно для Пскова», - добавил он.