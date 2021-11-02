Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

284 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе подтвердили 58 887 случаев заражения, сообщается в официальном телеграм-канал области.
Всего в регионе выздоровели 50 486 пациентов, из них за сутки – 309. Умерли от болезни в области за все время 924 человека.
На данный момент в Псковской области провели 611 134 исследования на коронавирус, из них 2 398 – за прошедшие сутки.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 19870
- Великие Луки – 9650
- Бежаницкий район – 606
- Великолукский район – 1530
- Гдовский район – 931
- Дедовичский район – 1500
- Дновский район – 404
- Красногородский район – 607
- Куньинский район – 533
- Локнянский район – 409
- Невельский район – 2438
- Новоржевский район – 753
- Новосокольнический район – 1599
- Опочецкий район – 1702
- Островский район – 2624
- Палкинский район – 562
- Печорский район – 1220
- Плюсский район – 1022
- Порховский район – 1749
- Псковский район – 4832
- Пустошкинский район – 580
- Пушкиногорский район – 690
- Пыталовский район – 623
- Себежский район – 1177
- Стругокрасненский район – 850
- Усвятский район – 380
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 46.