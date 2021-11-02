Общество

Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

284 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе подтвердили 58 887 случаев заражения, сообщается в официальном телеграм-канал области.

Всего в регионе выздоровели 50 486 пациентов, из них за сутки – 309. Умерли от болезни в области за все время 924 человека.

На данный момент в Псковской области провели 611 134 исследования на коронавирус, из них 2 398 – за прошедшие сутки.

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