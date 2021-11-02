Общество

Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области

Массовые проверки по соблюдению противовирусных ограничений гражданами и организациями пройдут в Псковской области с 4 по 7 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Председатель областного комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова рассказала, что на фоне роста количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 и работы региональной системы здравоохранения «на пределе» межведомственные рейды будут проводиться в соответствии с предписанием Роспотребнадзора при содействии администрации области, сотрудников УМВД и муниципальных властей

«Вчера в администрации области состоялось совещание с руководителями комитетов, представителями УМВД и других ведомств, - сказала Татьяна Смирнова. – Обсудили усиление контроля со стороны профильных комитетов – каждый комитет будет проверять подведомственные ему организации в соответствующей сфере деятельности по предписанию Роспотребнадзора. Также в проверках и рейдах активно будут задействованы сотрудники полиции, с ними идет формирование и согласование планов. Особое внимание будет уделяться сферам, связанным с отдыхом – это туризм, культура, общепит».

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора будут проверять, как соблюдают организации общественного питания пропуск посетителей в учреждение по QR-кодам, соблюдение требований и норм для постояльцев гостиниц, отелей, домов отдыха. Также в праздничные и выходные дни сотрудники Роспотребнадзора будут проверять, как амбулаторные больные коронавирусом и контактные лица соблюдают режим изоляции.