Общество

Псковский коммунист прокомментировал задержание депутата Госдумы с тушей лося в машине

Секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал задержание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в автомобиле.

Напомним, инцидент произошел 29 октября в Саратовской области. СМИ писали о том, что парламентарий при задержании находился в нетрезвом состоянии.

«Когда ночью в одном месте вдруг оказываются и операторы, и видеомонтажеры, и ФСБ, и все егеря, то понятно, что за человеком следили. Может быть не месяц, может быть два. Может быть еще с весны этого года. Я думаю, это постановочное. В этом вопросе, конечно, центральный комитет проводит свое расследование. Мы тоже, думаю, скоро узнаем мнение наших старших товарищей, центрального комитета», - прокомментировал Дмитрий Михайлов.