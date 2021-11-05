Общество

Умер известный тренер по биатлону Константин Вайгин

Советский биатлонист, известный тренер по биатлону Константин Вайгин умер сегодня, 5 ноября. Об этом сообщил псковский спортсмен Александр Кузьмин в Instagram.

Фото: base.biathlonrus.com

«Сегодня из жизни ушел мой тренер в биатлоне Константин Геннадьевич Вайгин», - отметил Александр Кузьмин.

Константин Вайгин родился 15 августа 1964 года. Является победителем и призером зимней Универсиады (1989), участником Кубка мира, неоднократным призером чемпионатов СССР.

Константин Вайгин – мастер спорта СССР международного класса (1986), заслуженный тренер Республики Беларусь.

В 2010 году возглавил сборную Псковской области по биатлону, сменив на этом посту своего умершего брата Владимира Вайгина. С 2015 года возглавлял сборную Забайкальского края.