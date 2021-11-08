Общество

Минпросвещения разработало проект новых правил русского языка

Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» появился во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Однако за прошедшее время в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, пишет ТАСС.

Создатели проекта считают, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, обеспечивающего эффективную письменную коммуникацию, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений. «Эта аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден предлагаемый вариант орфографического свода», - говорится в своде.

Специальная Орфографическая комиссия начала свою работу в 1991 году, в нее вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы. Уточняется, что новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.

«Новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений», - сообщается в проекте нового свода правил.